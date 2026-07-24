Nel 1981, Timex ha lanciato l’orologio END., progettato per mostrare tutto ciò che accade nello sport. Il dispositivo integra funzioni che permettono di seguire eventi sportivi in tempo reale. Il prodotto è stato sviluppato con l’obiettivo di offrire agli appassionati uno strumento completo per monitorare le competizioni. La sua introduzione ha segnato una novità nel settore degli orologi sportivi, combinando tecnologia e praticità. Tutti i prodotti menzionati sono selezionati dai redattori di GQ Italia.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. END. e Timex continuano a raccontare lo sport da una prospettiva diversa. Non quella della performance o dell'attrezzatura tecnica, ma tutto ciò che accade prima e dopo il fischio d'inizio. Il nuovo END. x Timex 1981, parte del progetto Summer of Sport, nasce proprio da questa idea: lo sport come linguaggio culturale, fatto di rituali, stile e appartenenza tanto quanto di risultati e cronometri. L'orologio prende ispirazione da un'estetica classica e senza tempo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - END. x Timex 1981, l'orologio che racconta tutto quello che succede intorno allo sport

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The New Timex x END. 1981 Reissue Is Seriously Cool

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