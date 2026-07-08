Timex, Dime ed END. hanno collaborato per creare il primo orologio digitale in stile punk. Il prodotto combina elementi estetici tipici del movimento punk con tecnologia digitale. La collezione è stata sviluppata in modo congiunto dai tre marchi, senza ulteriori dettagli sui modelli o le caratteristiche tecniche. L’orologio rappresenta una novità nel settore, unendo estetica e funzionalità in un’unica creazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Timex entra nel calendario di Summer of Sport con un orologio che sembra uscito da una clubhouse dove qualcuno ha sostituito il completo bianco da tennis con una giacca di pelle. La base è quella rassicurante del T80, uno dei digitali più riconoscibili del marchio americano, ma il trattamento cambia parecchio il tono della conversazione: cassa in acciaio lucido da 34 mm, display digitale incorniciato da una mascherina nera, doppio logo Timex e Dime, bracciale in acciaio con borchie e un secondo cinturino in pelle naturale, anche lui borchiato, per quando l’umore vira più verso il backstage che verso il campo centrale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Timex, Dime ed END. hanno realizzato il primo orologio digitale punk

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