Qualcuno forse dirà che l’ Unione europea non ha autorizzato Bruxelles o Big Tech a leggere tutte le conversazioni private contenute nei nostri smartphone e nelle nostre caselle di posta, eppure non ha neppure vietato di farlo, o per lo meno di analizzare automaticamente messaggi, email, fotografie e video per individuare materiale relativo ad abusi sessuali sui minori. Si parla tanto di “ Chat control ” e di sorveglianza di massa, in queste ore. Ma cosa sta succedendo davvero? Ricostruiamolo insieme. Il 9 luglio 2026 il Parlamento europeo ha approvato la proroga di una norma temporanea già sostenuta dal Consiglio dell’Unione europea, l’istituzione nella quale siedono i governi dei 27 Stati membri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chat Control salva la crittografia end-to-end, ma la sorveglianza privata entra dalla porta di servizio: tutto quello che c’è da sapere sulla decisione Ue

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CMMC Control SC.L2-3.13.9 – Logged In Forever Session Timeouts That Save Your CMMC Audit

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