Elon Musk ha annunciato l’intenzione di avviare un progetto con l’intelligenza artificiale, paragonandolo a un’Odissea. La sua dichiarazione ha attirato molta attenzione sui media e tra gli esperti. Musk è noto per aver accumulato un patrimonio di oltre mille miliardi di dollari. Le sue parole sono state spesso al centro di discussioni pubbliche, ma non ci sono ancora dettagli concreti sul progetto o sulla sua realizzazione.

La voce probabilmente più chiassosa tra quelle che si stanno lasciando andare a escandescenze è proprio quella del primo uomo al mondo ad aver accumulato un patrimonio di mille miliardi di dollari. Nonostante sia la persona più ricca di sempre nella storia documentata, a quanto pare Elon Musk non ha di meglio da fare che unirsi ai guerrieri da tastiera per inveire contro Odissea. Già prima dell’uscita del film, l'imprenditore aveva reso pubblica la propria avversione per le scelte artistiche di Nolan, accusandolo di aver «profanato» l’Odissea per vincere una manciata di Oscar. Ora che ha visto il film (almeno così dice), Musk sta rincarando la dose e pare intenzionato a passare dalle parole ai fatti, mettendo sul piatto la sua inesauribile montagna di denaro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Elon Musk ora vuole farsi la sua Odissea con l’intelligenza artificiale. Ma sarebbe davvero «storicamente accurata» come dice?

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