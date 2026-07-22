Elon Musk sfida Nolan e annuncia la sua Odissea fatta con Grok

Elon Musk ha annunciato su X che la sua società, Grok Imagine, realizzerà un lungometraggio de L’Odissea, previsto entro la fine dell’anno. Musk ha promesso che il film sarà “storicamente accurato e fedele all’arte di Omero”. La dichiarazione arriva pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale del progetto, che mira a portare sul grande schermo un adattamento della celebre opera epica.

«Prima che quest’anno finisca, Grok Imagine realizzerà un lungometraggio de L’ Odissea che sia storicamente accurato e fedele all’arte di Omero», sono queste le parole di Elon Musk direttamente su X, piattaforma di sua proprietà. Un messaggio che arriva sull’onda delle critiche al kolossal di Christopher Nolan, attualmente in sala, che fino a oggi sta andando benissimo, arrivando a conquistare al botteghino oltre 260 milioni di dollari in tutto il mondo. Un fiume di contestazioni che riguardano il cast scelto dal regista Premio Oscar, soprattutto Lupita Nyong’o per il ruolo di Elena di Troia, che per molti altro non è che una manifestazione... 🔗 Leggi su Open.online

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