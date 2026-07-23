Elon Musk ha annunciato di voler realizzare una versione di Odissea utilizzando intelligenza artificiale, promettendo un'accuratezza storica. Dopo settimane di silenzio, ha aperto una sfida a un celebre regista di film epici, affermando di voler creare un progetto con tecnologia avanzata. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui partner coinvolti, né sono state confermate collaborazioni ufficiali.

Dopo settimane di silenzio, Elon Musk è tornato a parlare di The Odyssey. E lo ha fatto lanciando una sfida diretta, almeno nelle intenzioni, al kolossal di Christopher Nolan. Elon Musk torna ad attaccare Odissea di Christopher Nolan annunciando che Grok Imagine realizzerà entro la fine del 2026 un lungometraggio interamente generato dall'intelligenza artificiale. L'imprenditore promette un adattamento "storicamente accurato e fedele a Omero", rilanciando le polemiche già nate prima dell'uscita del film. La promessa della "Odissea storicamente accurata" Sul suo social X, il fondatore di xAI ha annunciato che Grok Imagine realizzerà entro la fine del 2026 un lungometraggio completamente generato dall'intelligenza artificiale dedicato all'opera di Omero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Elon Musk sfida Christopher Nolan: promette una Odissea realizzata con l'IA "storicamente accurata"

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Elon Musk takes on Nolan, AI Odyssey coming this year! | MEitM

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ELON MUSK SFIDA NOLAN E ANNUNCIA UNA SUA VERSIONE DELL’ODISSEA REALIZZATA CON L’AI x.com

Musk è infuriato mentre ‘L'Odissea’ conquista il botteghino reddit

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