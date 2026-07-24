Elly Schlein a Bagno a Ripoli | Rimettiamo al centro i bisogni concreti delle persone

Da corrieretoscano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 31esima Festa de L’Unità a Bagno a Ripoli, la segretaria nazionale del Partito Democratico ha dichiarato l’intenzione di concentrarsi sui bisogni concreti delle persone. L’evento si è svolto sul pratone di Mondeggi e ha visto la partecipazione di rappresentanti del partito locale. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato fornito in merito all'intervento.

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La segretaria nazionale Pd Elly Schlein sul pratone di Mondeggi a Bagno a Ripoli, Firenze, alla 31esima Festa de L’Unità, organizzata dal Partito Democratico di Bagno a Ripoli. Elly Schlein accolta da Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, Emiliano Fossi, deputato, segretario Pd Toscana, Andrea Bencini, segretario Pd Bagno a Ripoli. In platea anche sindaci e amministratori del territorio. Schlein ha incontrato anche la delegazione Istituzionale Saharawi e rappresentanti di Confesercenti Firenze. (Foto Fb Confesercenti Firenze) Confesercenti ha depositato presso la Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare ‘ Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità’, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 19. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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