Elly Schlein a Bagno a Ripoli. La segretaria nazionale del Partito Democratico protagonista alla Festa de l’Unità di Mondeggi, organizzata dal Pd Bagno a Ripoli, giovedì 23 luglio alle ore 19. Con Schlein, il sindaco Francesco Pignotti e il deputato Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana. Quella di Bagno a Ripoli, provincia di Firenze, è per Elly S chlein una tappa di un tour nelle kermesse dem che si stanno tenendo sul territorio nazionale. Un ritorno in Toscana a un paio di settimane di distanze dall ‘intervento all’evento sulla sanità territoriale a San Bartolo a Cintoia, Firenze. E a pochi giorni di distanza dal video AI postato sul profilo Instagram Robertus Vannaccius col generale europarlamentare Vannacci in versione gladiatore seduto accanto a una Giorgia Meloni in versione imperiale AI con Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Elly Schlein.

© Corrieretoscano.it - Elly Schlein a Bagno a Ripoli: la leader Pd alla Festa de l’Unità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa dell’Unità, la kermesse nazionale torna a Reggio. Elly Schlein chiama tutti al campovoloIl Partito Democratico torna a organizzare la Festa dell’Unità a Reggio Emilia, dove si svolgerà per il terzo anno consecutivo.

A Bagno a Ripoli torna il Torneo della Lega di RipoliA Bagno a Ripoli si terrà il Torneo della Lega di Ripoli nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026.

Temi più discussi: Bagno a Ripoli, arriva la segretaria Pd Elly Schlein alla Festa de l’Unità di Mondeggi; Elly Schlein alla Festa de l’Unità di Mondeggi; Pd, Elly Schlein in tour per le Feste dell’Unità: lunedì 27 sarà a Pray; Il tour in Italia di Elly Schlein toccherà la Fagnana.

BAGNO A RIPOLI - La segretaria nazionale Pd Elly Schlein alla Festa de l’Unità di Mondeggi il 23 luglio. Insieme a lei il segretario regionale, Emiliano Fossi, il sindaco Francesco Pignotti, e il segretario del Pd di Bagno a Ripoli, Andrea Bencini. x.com

A 107 anni rinnova la tessera del PD, 'vorrei una foto con Elly'(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - A 107 anni, ha rinnovato anche quest'anno la tessera del Partito Democratico e il suo desiderio è farsi una foto con la segretaria Elly Schlein. La storia di Silvana Pini, c ... msn.com

Pasquale Natuzzi jr contro Elly Schlein sui social: Siediti su una scatola di ricci di mare. Poi le scuse pubbliche: Ho sbagliatoLa visita della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ai cancelli dello stabilimento Natuzzi si inserisce in una vertenza sempre più tesa e finisce al centro di un duro scontro politico e ... lagazzettadelmezzogiorno.it