Elly Schlein a Mondeggi | Si riportino al centro i bisogni reali della gente

Elly Schlein ha partecipato alla Festa dell’Unità a Bagno a Ripoli, il primo segretario a intervenire a Mondeggi in 31 edizioni. Ha affrontato temi come benzina, salari, sanità pubblica, transizione ecologica, scuola e intelligenza artificiale. L’intervento si è concentrato sulla necessità di riportare al centro i bisogni reali della popolazione.

Dalla benzina ai salari, dalla sanità pubblica alla transizione ecologica, fino alla scuola e all’ intelligenza artificiale. È stato un intervento a tutto campo quello di Elly Schlein, ospite ieri sera alla Festa dell’Unità a Bagno a Ripoli, primo segretario nazionale ad aver partecipato a questa manifestazione a Mondeggi in 31 edizioni. Davanti a quasi 300 persone, tra cui vari sindaci e amministratori Pd di zona, Schlein ha ribadito la linea del partito sui principali temi economici e sociali, attaccando il governo Meloni e rivendicando la necessità di riportare al centro "i bisogni reali delle persone". Ha puntato il dito contro l’ultimo consiglio dei ministri, accusandolo di non aver affrontato l’emergenza del caro carburanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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