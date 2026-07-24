Élite unite per l’impunità | le classi dirigenti stanno mandando un segnale

Il 1 luglio, quotidiani nazionali come La Repubblica e Il Sole 24 Ore hanno pubblicato a tutta pagina un appello a pagamento intitolato “La responsabilità penale è personale”. Nessuna dichiarazione ufficiale né commenti pubblici sono stati rilasciati in merito. La pubblicazione avviene in un momento in cui si parla di una possibile “rivolta delle élite” e di un segnale inviato dalle classi dirigenti.

È in corso una “rivolta delle élite”. Pare però che nessuno se ne sia accorto. Il 1 luglio alcuni dei principali quotidiani nazionali ( La Repubblica e Il Sole 24 Ore ) pubblicano a tutta pagina un appello a pagamento dal titolo “La responsabilità penale è personale”. Il primo firmatario è Pietro Salini, patron del colosso delle costruzioni WeBuild, lo stesso che ha in mano la costruzione del Ponte sullo Stretto. Seguono firme trasversali a destra e sinistra: da Guido Crosetto a Luciano Violante, da Renato Brunetta a Paola Severino. E quelle di tanti imprenditori: Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, a Francesco Borgomeo (per info sul suo conto citofonare agli operai ex GKN). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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