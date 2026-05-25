Cinque automobili sono state date alle fiamme nel centro di Manfredonia nelle ultime ore. Le vetture sono state trovate distrutte, alcune con fiamme ancora visibili al momento del ritrovamento. La polizia sta indagando sugli incendi, che si sono verificati in zone diverse della città. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o motivazioni, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco: "Gli incendi di nuove 5 auto a Manfredonia sono un segnale allarmante. Non possiamo permettere che l'impunità alimenti la criminalità" Esprimo profonda preoccupazione e sdegno per i gravi episodi incendiari che hanno colpito la nostra città negli ultimi giorni. Nella notte in via Marco Polo, e nuovamente tra sabato 23 e domenica 24 maggio in via Lucera, diverse autovetture sono state date alle fiamme, generando paura e insicurezza tra i residenti dei quartieri coinvolti. Questi fatti non sono isolati. Anni addietro, la nostra comunità ha già vissuto un episodio analogo e gravissimo: fu incendiata l'auto di servizio degli Ispettori Ambientali davanti alla sede dell'associazione CIVILIS di Manfredonia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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