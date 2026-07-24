Elisabetta Gigante e due dame di UeD insultate c’entra anche Sebastiano | che succede
In questi giorni si è diffusa la notizia di un alterco tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, che non hanno commentato l’accaduto. Contestualmente, sono stati riferiti insulti rivolti anche a due partecipanti di Uomini e Donne. Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante sono stati coinvolti in discussioni che non hanno avuto conferme ufficiali, lasciando il pubblico senza dettagli sulla natura degli scontri.
In questi giorni si è parlato di una possibile lite tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. I due, però, contrariamente a come hanno agito in passato, non hanno proferito parola sulla faccenda, lasciando i fan di Uomini e Donne a crogiolarsi nel dubbio. Adesso, a rendere il quadro ancora più incerto è un contenuto pubblicato da Elisabetta sui social. La donna ha mostrato una foto in cui è in compagnia di altri due volti di UeD. Al di sotto del post in questione si è scatenato il caos in men che non si dica, tra domande rimaste senza risposta, insulti pesanti e battibecchi alquanto pungenti. Il post di Elisabetta Gigante che crea sgomento sui social. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Elisabetta Gigante La Dama di Uomini e Donne che Conquista il Pubblico
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Lite tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa? Pare si siano lasciati: che succedeElisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa si sono lasciati, secondo quanto si apprende.
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