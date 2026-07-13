Lite tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa? Pare si siano lasciati | che succede

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa si sono lasciati, secondo quanto si apprende. Solo pochi giorni fa avevano rilasciato un’intervista in cui parlavano della loro relazione, condividendo dettagli sulla vita di coppia e alcuni aspetti privati. La rottura sembra essere avvenuta dopo questa intervista, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa per spiegare i motivi.

Solo pochi giorni fa Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa avevano rilasciato un’intervista nella quale avevano esternato i loro sentimenti reciproci e avevano raccontato della loro vita di coppia, non risparmiando qualche contenuto privato. In queste ore, però, sul web stanno trapelando delle indiscrezioni che lasciano presagire una realtà completamente differente da quella raccontata dai due protagonisti. I rumor sulla possibile crisi tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. Le coppie destinate a durare una volta uscite da Uomini e Donne sembrano essere sempre di meno con il passare del tempo. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sembravano fossero sulla giusta strada, ma ultimamente sono trapelate delle indiscrezioni alquanto incresciose. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Lite tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa a Uomini e Donne

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