Recentemente si sono diffuse voci di una presunta lite tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, ma entrambi non hanno commentato la situazione. Nel frattempo, Elisabetta Gigante è stata vista con due dame del programma Uomini e Donne senza Sebastiano, mentre sui social si sono verificati insulti e polemiche. La mancanza di dichiarazioni ufficiali ha alimentato dubbi tra i fan, che continuano a speculare sulla vicenda.

In questi giorni si è parlato di una possibile lite tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. I due, però, contrariamente a come hanno agito in passato, non hanno proferito parola sulla faccenda, lasciando i fan di Uomini e Donne a crogiolarsi nel dubbio. Adesso, a rendere il quadro ancora più incerto è un contenuto pubblicato da Elisabetta sui social. La donna ha mostrato una foto in cui è in compagnia di altri due volti di UeD. Al di sotto del post in questione si è scatenato il caos in men che non si dica, tra domande rimaste senza risposta, insulti pesanti e battibecchi alquanto pungenti. Il post di Elisabetta Gigante che crea sgomento sui social. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Elisabetta Gigante con due dame di UeD senza Sebastiano: insulti, polemiche e dubbi

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Elisabetta Gigante La Dama di Uomini e Donne che Conquista il Pubblico

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