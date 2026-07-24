Elio e le Storie Tese a Roma il pubblico sceglie la scaletta del concerto | ecco come

Durante un concerto a Roma, il pubblico ha deciso la scaletta delle canzoni eseguite dagli Elio e le Storie Tese, parte del loro “Tour à la carte”. La band ha adattato la setlist in base alle preferenze degli spettatori, coinvolgendoli direttamente. L’evento si è svolto il 24 luglio 2026, con il pubblico che ha scelto le tracce da eseguire, creando una scaletta personalizzata per ogni serata.

Roma, 24 luglio 2026 – Elio e le Storie Tese fanno tappa nella Capitale con il “Tour à la carte”, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. L’appuntamento è per venerdì 31 luglio al Roma Summer Fest, presso l’ Auditorium Parco della Musica. Il tour toccherà 13 località nell’arco di due mesi. In ogni tappa, la scaletta del concerto sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Un concerto diverso in ogni città. Ogni appuntamento sarà quindi unico e personalizzato sulla città che ospita la band: un vero e proprio menù musicale, da pregustare dall’antipasto al dessert. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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