Il pubblico ha scelto la scaletta del concerto di Elio e le Storie Tese al Musart Festival 2026, che si terrà martedì 21 luglio nel Parco Mediceo di Pratolino. La band sarà protagonista con il loro Tour à la carte, un evento a cui i partecipanti hanno potuto contribuire selezionando i brani da eseguire. La manifestazione si svolge nel contesto del festival estivo.

PRATOLINO (FI) – Il Musart Festival 2026 si prepara ad accogliere Elio e le Storie Tese, protagonisti martedì 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino con il loro Tour à la carte. La peculiarità della serata risiede nel coinvolgimento diretto degli spettatori, chiamati a definire la scaletta del concerto attraverso il sito ufficiale della band. I musicisti, che si definiscono ‘Chef stellati delle 7 note’, hanno strutturato l’evento in modo da rendere il pubblico parte integrante dello spettacolo, trasformando la scelta dei brani in un momento interattivo che precede l’esibizione dal vivo. I biglietti, in posti numerati, sono acquistabili su Ticketone e presso i punti vendita Boxoffice Toscana con prezzi compresi tra 25 e 50 euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Elio e le Storie Tese al Musart Festival: il pubblico sceglie la scaletta del concerto

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