Firenze, 17 luglio 2026 – “Noi ti diamo il menù, tu decidi cosa prendere!”. Elio e le Storie Tese approdano martedì 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Firenze, con il loro “Tour à la carte”, ospiti del Musart Festival 2026. Un tour particolare in cui è lo stesso pubblico a decidere la scaletta del concerto. Basta andare sul sito ufficiale della band (https:elioelestorietese.it), cercare la propria data e scegliere i brani preferiti. In questo modo ogni tappa sarà unica e personalizzata, un menù musicale su misura, da gustare dall’antipasto al dessert. I biglietti per l’abbuffata di Elii al Musart Festival – posti numerati da 25 a 50 euro - sono disponibili su www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elio e le storie tese in concerto al Musart Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Luglio 2026 a Pratolino, eventi in calendario tra Musart, Un parco di Musica e osservazioni

Notizie e thread social correlati

Elio e le Storie Tese stasera a Propaganda LiveStasera, venerdì 5 giugno, Diego Bianchi conduce una nuova puntata di Propaganda Live su La7.

I rockin'1000, la più grande rock band del mondo ha conquistato Torino: il video del concerto, con ospiti Elio e le Storie Tese e NitroSabato 30 maggio, all’Allianz Stadium di Torino, si è esibita la più grande rock band del mondo composta da 1.

Temi più discussi: Alfa porta il mare al Musart Festival Firenze; Elio e le Storie Tese: in Sardegna due appuntamenti con il Tour à la carte; Elio e le Storie Tese a Pratolino con il Tour à la carte: la scaletta la sceglie il pubblico; ELIO E LE STORIE TESE, VIA DELL'IRONIA:live report Rugby Sound Festival- Legnano(Mi), 9/07/2026.

Elio e le storie tese in concerto al Musart FestivalFirenze, 17 luglio 2026 – Noi ti diamo il menù, tu decidi cosa prendere!. Elio e le Storie Tese approdano martedì 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Firenze, con il loro Tour à la carte, osp ... lanazione.it

MusArt Festival 2026, ecco chi c’è Carboni, Elio, Alfa e Mannarino. Inaugura Ben HarperMa non solo Elio e Le Storie Tese, ad essere protagonisti saranno anche Alfa, che saluta con Ciao bella gente, e un Vittorio Nocenzi che ricorda la qualità del cartellone di questa edizione. Ma ... lanazione.it