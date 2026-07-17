Elio e le storie tese in concerto al Musart Festival
Il gruppo musicale Elio e le Storie Tese si esibirà il 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Firenze, nell’ambito del Musart Festival 2026. La data rientra nel loro tour denominato “Tour à la carte”. L’evento si svolgerà all’aperto, all’interno di un parco pubblico. La band porta con sé il proprio repertorio, senza ulteriori dettagli sui brani o sullo svolgimento del concerto.
Firenze, 17 luglio 2026 – “Noi ti diamo il menù, tu decidi cosa prendere!”. Elio e le Storie Tese approdano martedì 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Firenze, con il loro “Tour à la carte”, ospiti del Musart Festival 2026. Un tour particolare in cui è lo stesso pubblico a decidere la scaletta del concerto. Basta andare sul sito ufficiale della band (https:elioelestorietese.it), cercare la propria data e scegliere i brani preferiti. In questo modo ogni tappa sarà unica e personalizzata, un menù musicale su misura, da gustare dall’antipasto al dessert. I biglietti per l’abbuffata di Elii al Musart Festival – posti numerati da 25 a 50 euro - sono disponibili su www. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Luglio 2026 a Pratolino, eventi in calendario tra Musart, Un parco di Musica e osservazioni
Notizie e thread social correlati
Elio e le Storie Tese stasera a Propaganda LiveStasera, venerdì 5 giugno, Diego Bianchi conduce una nuova puntata di Propaganda Live su La7.
I rockin'1000, la più grande rock band del mondo ha conquistato Torino: il video del concerto, con ospiti Elio e le Storie Tese e NitroSabato 30 maggio, all’Allianz Stadium di Torino, si è esibita la più grande rock band del mondo composta da 1.
Temi più discussi: Alfa porta il mare al Musart Festival Firenze; Elio e le Storie Tese: in Sardegna due appuntamenti con il Tour à la carte; Elio e le Storie Tese a Pratolino con il Tour à la carte: la scaletta la sceglie il pubblico; ELIO E LE STORIE TESE, VIA DELL'IRONIA:live report Rugby Sound Festival- Legnano(Mi), 9/07/2026.
Ben Harper, Luca Carboni, Mannarino, Niccolò Fabi, Alfa, Elio e le Storie Tese, il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi: ce n'è davvero per tutti facebook
Elio e le storie tese in concerto al Musart FestivalFirenze, 17 luglio 2026 – Noi ti diamo il menù, tu decidi cosa prendere!. Elio e le Storie Tese approdano martedì 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Firenze, con il loro Tour à la carte, osp ... lanazione.it
MusArt Festival 2026, ecco chi c’è Carboni, Elio, Alfa e Mannarino. Inaugura Ben HarperMa non solo Elio e Le Storie Tese, ad essere protagonisti saranno anche Alfa, che saluta con Ciao bella gente, e un Vittorio Nocenzi che ricorda la qualità del cartellone di questa edizione. Ma ... lanazione.it