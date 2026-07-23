Elettra Lamborghini e Afrojack la regola che salva il matrimonio

Elettra Lamborghini e Afrojack rispettano una regola fondamentale per il loro rapporto: non essere separati per più di otto giorni. Tra viaggi, concerti e impegni internazionali, si tengono uniti con videochiamate e momenti condivisi, rafforzando il loro legame quotidiano. La coppia attribuisce a questa abitudine la stabilità del loro rapporto, mantenendo l’intesa nonostante gli impegni professionali.

. La cantante e il celebre dj hanno costruito il loro rapporto su un principio che non ammette eccezioni: mai trascorrere più di otto giorni lontani. Tra viaggi continui, concerti e impegni internazionali, la coppia difende la quotidianità con videochiamate, momenti condivisi e attenzioni che rafforzano il loro legame. La storia d’amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack continua a rappresentare un esempio di come sia possibile preservare un matrimonio anche quando il lavoro impone ritmi frenetici e continui spostamenti in tutto il mondo. La cantante italiana e il famoso dj e produttore olandese, marito e moglie dal settembre del 2020, hanno raccontato quale sia la regola che negli anni è diventata il fondamento della loro vita insieme. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Segui gli aggiornamenti su Elettra Lamborghini.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La regola segreta di Elettra Lamborghini e Afrojack per salvare il matrimonio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elettra Lamborghini e Afrojack: "Abbiamo una regola nel nostro matrimonio..."

Elettra Lamborghini racconta l’amore per Afrojack: “Abbiamo una regola inviolabile”Elettra Lamborghini ha condiviso pubblicamente il suo amore per Afrojack, sottolineando che tra loro c’è una regola non scritta.

Temi più discussi: Elettra Lamborghini fa pace con i pavoni (a modo suo): la battuta hot spiazza il gossip; Cuenca al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore del Como; Kilimangiaro Estate su Rai 3, le anticipazioni della puntata del 23 luglio; Domenico Volpati: Bagnoli, un padre per noi del Verona. Dopo la Juve ai carabinieri disse 'i ladri sono di là'.

Elettra Lamborghini e Afrojack: Abbiamo una regola nel nostro matrimonio...Elettra Lamborghini e Afrojack hanno una regola nel loro matrimonio che li mantiene uniti e solidi, il racconto della loro storia d'amore ... gazzetta.it

Abbiamo una regola: Elettra Lamborghini e il marito Afrojack rivelano cosa tiene solido il loro matrimonio dopo 5 anniLa 32enne e il 37enne si sono conosciuti nel 2018 e sposati nel 2020. Ora hanno rivelato durante un'intervista al magazine PEOPLE che per far ... gossip.it