Un completo gilet e pantalone donna è la scelta più diffusa per l’ufficio durante l’estate. È elegante, comodo e adatto a diverse occasioni lavorative. Questo coordinato sostituisce il classico blazer, risultando meno impegnativo ma comunque formale. La combinazione si adatta facilmente a look sia più sobrii che più raffinati, offrendo un’alternativa versatile per mantenere un aspetto professionale senza rinunciare al comfort.

Qual è la formula outfit vincente (e a mani basse) per l’ufficio durante l’estate? Senza dubbio il completo gilet e pantalone donna. Ovvero quel coordinato che in un attimo prende il posto della solita versione con il blazer indossata tutto il resto dell’anno. E che conquista facilmente perché viene incontro alle esigenze che si incontrano nei mesi da giugno ad agosto, fino a settembre. Vale a dire trovare qualcosa di elegante e formale che sia però meno impegnativo e che renda la canicola estiva più sopportabile. Il gilet, portato a pelle, senza camicia e quindi lasciando scoperte le spalle e un accenno di décolletée, aiuta a stare più fresche durante la giornata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Elegante, comodo, formale ma non troppo impegnativo, è il look giusto per non essere mai fuori posto

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