Dopo i 50 anni, la scelta di un costume due pezzi si basa su taglio, proporzioni e qualità del tessuto. Non è necessario avere 20 anni per indossarlo, purché si trovi il modello adatto. La preferenza si orienta verso capi eleganti, comodi e sensuali nella misura giusta, senza che l’età rappresenti un limite. La priorità è individuare un modello che valorizzi le proprie caratteristiche e garantisca comfort.

N on serve avere 20 anni per portare bene un due pezzi. Serve, semmai, scegliere quello giusto. Perché l’età, in sé, non dovrebbe mai essere un limite: contano il taglio, le proporzioni, la qualità del tessuto. E soprattutto conta il modo in cui ci si sente indossandolo. Eppure, dopo i 50 anni, sono ancora molte le donne che davanti a un bikini esitano. Il décolleté da sostenere, l’addome da non evidenziare troppo, i fianchi da valorizzare, la sensazione di esporsi più del necessario sono tra i dubbi più comuni. Costumi strategici: 5 modelli che valorizzano la silhouette con stile X Leggi anche › Eterno dilemma estivo: bikini o costume intero? In due look a confronto Il punto non è capire se il bikini sia adatto o meno a una certa età. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo i 50, basta scegliere il modello giusto: elegante, comodo, sensuale nella giusta misura

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