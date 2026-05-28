Per un evento ufficiale, la regina di Spagna ha indossato un chemisier rosso di Sybilla, adatto a un look estivo e formale. La cerimonia riguardava il conferimento di Medaglie al Merito nelle Belle Arti. La scelta dell’outfit si distingue per la semplicità e l’eleganza, senza dettagli appariscenti.

Per la cerimonia ufficiale dedicata alle Medaglie al Merito nelle Belle Arti, Letizia di Spagna ha puntato su un’eleganza sobria ma d’impatto scegliendo un chemisier rosso firmato Sybilla. L’abito conquista per il suo design essenziale ma ricercato: il collo alto dall’ispirazione orientale dona immediatamente carattere all’insieme e richiama, in una versione più discreta e contemporanea, alcune linee iconiche già indossate dalla sovrana in passato. La silhouette incrociata è pensata per adattarsi armoniosamente a diverse fisicità, mentre il drappeggio in vita crea un raffinato effetto nodo che definisce la figura simulando quasi un morbido cinturone sartoriale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per un evento formale, Letizia di Spagna ha scelto un chemisier rosso firmato Sybilla perfetto come look estivo elegante e cittadino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Per la 48ª edizione degli Sm Children’s Literature Awards, Letizia di Spagna ha scelto un look elegante e contemporaneoDurante la 48ª edizione degli Sm Children’s Literature Awards, la regina ha optato per un abbigliamento che combinava pezzi in pelle e suede,...

Linee pulite e palette delicata hanno caratterizzato il look scelto da Letizia di Spagna per la Giornata Mondiale della Croce RossaPer la Giornata Mondiale della Croce Rossa, la regina di Spagna ha optato per un outfit caratterizzato da linee semplici e raffinate, abbinando tinte...

Argomenti più discussi: Letizia di Spagna sfida il caldo col completo bianco; Giacche di Zara? Da Kate Middleton a Letizia di Spagna, le royal amano quelle low cost colorate.

Tempo di chemisier: per combattere il caldo con eleganza, come Letizia di SpagnaPer un evento formale, Letizia di Spagna ha scelto un chemisier rosso firmato Sybilla perfetto come look estivo elegante e cittadino ... amica.it

Quale monarca in Europa è più probabile che tu incontri di persona, anche involontariamente? reddit

Letizia di Spagna sfida il caldo col completo biancoLa Regina di Spagna per la visita istituzionale all’Accademia Ufficiali di Aranjuez ha scelto un completo bianco dal taglio sobrio ... dilei.it