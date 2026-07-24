Per l’inverno 2026-2027 si prevede un indebolimento del vortice polare sopra l’Artico, secondo i modelli a lungo termine. Questo potrebbe portare a ondate di freddo e neve a quote basse. Nel frattempo, El Niño ha già contribuito all’aumento delle temperature estive del 2026. Non sono previsti eventi estremi di pioggia o tempeste, ma si anticipano periodi di freddo intenso e nevicate a bassa quota.

El Niño non sta solo aumentando i gradi delle temperature già elevate dell’estate 2026, ma prepara un inverno molto freddo. Come segnalato nei primi modelli a lungo termine per l’inverno 2026-2027, si prevede un indebolimento del vortice polare sopra l’Artico. Questo permetterebbe all’aria fredda di scivolare verso sud. Per ora è solo un calcolo, ma El Niño aumenta le probabilità di neve e gelo anche a bassa quota. El Niño, o come temono gli esperti il super El Niño, potrebbe sconvolgere gli equilibri atmosferici anche in inverno. El Niño si è consolidato El Niño si è consolidato nel Pacifico equatoriale. Non è un evento raro di per sé, anche se le configurazioni di un super El Niño mettono in allerta gli esperti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - El Niño e le conseguenze sull'inverno, potrebbero esserci ondate di freddo e neve a quote basse

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2027 El Niño Winter: Will Northern Europe Freeze or Thaw

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