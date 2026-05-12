È previsto un aumento delle temperature legato alla possibilità di un episodio di forte El Niño entro la fine dell’anno. Questo fenomeno climatico può influenzare le condizioni ambientali, portando a periodi di caldo intenso e alterazioni nelle condizioni atmosferiche. Gli esperti stanno monitorando attentamente gli sviluppi per valutare le potenziali conseguenze di questa manifestazione più potente rispetto alle normali variazioni stagionali.

L’impatto che El Niño ha sull’ambiente e sulle temperature è indubbiamente significativo. Pare, però, che alcuni scienziati abbiano indicato che una sua manifestazione più potente potrebbe manifestarsi entro la fine di quest’anno. Gli effetti includerebbero anche eventi di meteo estremo. Secondo l’ Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), un nuovo episodio di super El Niño andrebbe a influenzare gli andamenti globali strettamente legati alle temperature e alle precipitazioni. Lo stesso OMM avverte che le indicazioni, seppur indichino un evento estremo, potrebbero essere meno affidabili in primavera. Gli elementi per la manifestazione di super El Niño ci sono.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In arrivo il caldo di super El Niño: ecco le possibili conseguenze

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