Le Nazioni Unite hanno avvertito che si sta sviluppando uno dei più intensi fenomeni di El Nino mai registrati. Si tratta di un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico, che influenzerà la circolazione atmosferica globale. Il fenomeno potrebbe portare a condizioni meteorologiche estreme in molte regioni del mondo. Le autorità monitorano attentamente l’evoluzione e le possibili ripercussioni sul clima globale.

Il clima mondiale sarà condizionato, nei prossimi mesi, da un super riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico: cosa significa e quali conseguenze ci aspettano Già da mesi si parlava di El Nino, dunque non è una novità assoluta ma la tensione è cresciuta dopo il vertice di Ginevra a cura dell’Omm (Organizzazione meteorologica mondiale). I più importanti modelli matematici mondiali indicano che l’intensità di questo fenomeno possa essere molto forte e formarsi già durante l’estate. “Un evento da record”, ha puntualizzato alla Bbc il professor Adam Scaife, responsabile delle previsioni al Met Office del Regno Unito, mentre il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, senza giri di parole ha spiegato che tutto il mondo “deve considerarlo l'urgente allarme climatico che è”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Prepariamoci a un super El Nino”: quali saranno le conseguenze sul clima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Action Movie | Thugs Humiliate a Humble Worker, Unaware Hes a Legendary Boxing Champion!

Notizie e thread social correlati

Avete caldo ora? Prepariamoci, perché sta arrivando il Super El NiñoTra il 2026 e il 2027 si prevede l’arrivo del Super El Niño, un evento climatico che interesserà tutto il pianeta.

In arrivo il caldo di super El Niño: ecco le possibili conseguenzeÈ previsto un aumento delle temperature legato alla possibilità di un episodio di forte El Niño entro la fine dell’anno.

Temi più discussi: Avete caldo ora? Prepariamoci, perché sta arrivando il Super El Niño; Xiaomi 17T vuole sbaragliare la fascia alta con fotocamere super; Xiaomi 17T Pro, conferme su batteria super e chip da vero top a un passo dal lancio; Xiaomi 17T e 17T Pro, ancora anticipazioni e conferme a pochi giorni dal lancio.

Prepariamoci a un super El Nino: l’avvertimento dell’Onu, quali saranno le conseguenze sul climaGià da mesi si parlava di El Nino, dunque non è una novità assoluta ma la tensione è cresciuta dopo il vertice di Ginevra a cura dell’Omm (Organizzazione meteorologica mondiale). I più importanti ... ilgiornale.it

Tra 2026 e 2027 su tutto il pianeta avrà effetto il Super El Niño, un evento climatico che, in un pianeta sempre più caldo, avrà un conseguenze ancora più forti: ondate di calore, piogge, alluvioni. Eventi eccezionali sempre più frequenti e intensi. Ed è questo il s x.com

Discussione sui punteggi di cut-off per le Preliminari UPSC 2026? reddit

Prepariamoci a un’estate super: 68 milioni di arriviIL SORPASSO? FACILE PROFEZIA: ci sarà. Perché è vero, sarà un’estate all’insegna del caro prezzi, con rincari sostenuti ovunque, specie nei trasporti (voli aerei) e negli alberghi. Ma il boom dei ... quotidiano.net