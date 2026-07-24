Eileen Gu è stata annunciata come nuova ambassador globale di Armani Beauty. La campionessa olimpica di freeski sarà protagonista delle campagne pubblicitarie per il Lip Maestro e l'Armani Dolci Makeup Blush. La scelta di Gu segna il suo ingresso ufficiale nel settore beauty, dopo aver lavorato nello sci olimpico. Le campagne pubblicitarie conterranno immagini e video promozionali dedicati a questi due prodotti di punta del marchio.

Eileen Gu entra ufficialmente nella sua beauty ambassador era. La campionessa olimpica di freeski è stata scelta come nuova global makeup ambassador di Giorgio Armani Beauty e sarà protagonista delle campagne dedicate a due prodotti molto amati del brand: Lip Maestro e Armani Dolci Makeup Blush. Una scelta che, in realtà, sembra quasi inevitabile. Gu incarna perfettamente quella femminilità contemporanea che non vuole più scegliere tra forza ed eleganza, performance e glamour, disciplina e libertà. Può vincere una medaglia sulla neve, sedersi in prima fila a una sfilata e diventare il volto di una campagna beauty senza che nessuna di queste versioni sembri costruita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Eileen Gu è la nuova ambassador globale di Armani Beauty: dallo sci olimpico al makeup più effortless del momento

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