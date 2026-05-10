Gold Gala 2026 parata di vip a Los Angeles | da Eileen Gu a John Legend
A Los Angeles si è svolta la serata del Gold Gala 2026, con la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo e dello sport. Tra gli ospiti presenti ci sono stati la campionessa di sci, la cantante e il duo formato da un musicista e la sua compagna, entrambi conosciuti per la loro presenza sui social e in televisione. La serata ha visto sfilare tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport in abiti eleganti.
Tanti vip hanno partecipato al Gold Gala a Los Angeles, da Priyanka Chopra Jonas a Eileen Gu, John Legend e Christine Teigen. Questo evento mette in luce e premia i successi di personalità asiatiche-americane nel cinema, in televisione e nei media. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
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