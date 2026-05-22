Charli XCX è stata annunciata come nuova ambassador per YSL Beauty, entrando a far parte del team di volti rappresentativi del marchio. La cantante, nota per il suo stile distintivo e l’immagine di artista pop, si inserisce in una campagna che celebra un’estetica più spontanea e rilassata, caratterizzata da eyeliner sfumato e pelle luminosa. La collaborazione tra l’artista e il brand si inserisce in un progetto che mira a riflettere un’epoca di bellezza più autentica e senza filtri.

Se c’era una persona destinata a diventare il volto di questa nuova era beauty fatta di eyeliner sbavato, pelle glowata alle 4 del mattino e vibes da popstar post-club. quella era inevitabilmente Charli XCX. E infatti ora è ufficiale: YSL Beauty l’ha appena scelta come nuova ambassador, trasformando definitivamente la brat energy in una categoria beauty luxury. Perché negli ultimi due anni Charli non è stata soltanto una popstar. È diventata praticamente l’estetica ufficiale di internet. Dopo l’esplosione culturale di Brat Summer, il suo modo di truccarsi, vestirsi e presentarsi online ha creato una wave gigantesca: makeup volutamente lived-in, smokey eyes disordinati, lip combo glossy, pelle vera, flash photography aggressiva, zero perfezione Instagram-face. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charli XCX è la nuova beauty ambassador per YSL Beauty (e noi non vedevamo l’ora)

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