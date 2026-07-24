Il ministro degli Esteri egiziano ha incontrato il sottosegretario di Stato degli Stati Uniti durante la riunione ministeriale dell’ASEAN a Manila. L’obiettivo dell’incontro è stato rafforzare la partnership strategica tra i due paesi. L’incontro si è svolto in un contesto internazionale di confronto tra rappresentanti di diversi Stati. Nessuna comunicazione ufficiale ha dettagliato i contenuti specifici delle discussioni o eventuali accordi raggiunti.

Rinforzo della Partnership Strategica tra Egitto e Stati Uniti. MANILA (FILIPPINE) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha avuto un incontro di grande rilevanza con il segretario di Stato americano Marco Rubio, in occasione della riunione ministeriale dell’ASEAN che si tiene a Manila. L’incontro si è concentrato sul rafforzamento della partnership strategica tra Egitto e Stati Uniti, analizzando anche gli sviluppi regionali e internazionali di interesse condiviso. Secondo quanto comunicato dal Ministero degli Esteri egiziano, Abdelatty e Rubio hanno messo in risalto l’importanza di continuare la cooperazione nei settori politico, economico e degli investimenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto, incontro tra ministro Abdelatty e sottosegretario Usa Rubio per rafforzare la partnership.

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