Il ministro degli Esteri egiziano ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo saudita, con l’obiettivo di discutere questioni di sicurezza regionale. L’incontro, avvenuto in un momento di tensione nel Medio Oriente, si è concentrato sulla de-escalation delle tensioni tra i due paesi e sulla stabilità della regione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle tempistiche o sui contenuti specifici della discussione.

Colloquio tra Egitto e Arabia Saudita: focus sulla sicurezza regionale. Il Cairo (Egitto) – In un momento cruciale per la stabilità del Medio Oriente, il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha tenuto una conversazione telefonica con il principe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro degli Esteri saudita. L’incontro ha avuto come obiettivo principale la valutazione degli sviluppi attuali nella regione e l’unione di sforzi per ridurre le crescenti tensioni tra i vari Stati. Durante la telefonata, i due alti funzionari hanno ribadito una ferma condanna degli attacchi perpetrati dall’Iran contro diversi Paesi arabi. Abdelatty ha messo... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto: il ministro Abdelatty dialoga con il suo omologo saudita per la de-escalation regionale.

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