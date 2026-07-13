Il ministro degli Esteri egiziano e il suo omologo saudita hanno avuto un colloquio telefonico, durante il quale hanno discusso delle relazioni tra i due paesi e di questioni regionali. La conversazione si è concentrata sull’andamento dei rapporti bilaterali e sugli sviluppi nella regione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o dichiarazioni ufficiali al di fuori di questa comunicazione.

Colloquio tra Egitto e Arabia Saudita: rafforzare le relazioni bilaterali. Il Cairo, Egitto – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty e il suo omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, hanno avuto un importante colloquio telefonico in cui hanno discusso delle relazioni tra i due paesi e degli sviluppi regionali. Durante la conversazione, entrambi i rappresentanti hanno evidenziato l’impegno reciproco nel rafforzare la cooperazione tra le due nazioni, sottolineando l’importanza di mantenere relazioni solide e costruttive nel contesto attuale di instabilità. Il ministero degli Esteri egiziano ha affermato che i due leader hanno condannato i recenti attacchi dell’Iran contro alcuni Paesi arabi, definendoli «una grave violazione della sovranità nazionale» e «una minaccia alla stabilità della regione». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto e Arabia Saudita: dialogo tra Abdelatty e Bin Farhan sulla crisi regionale.

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Pakistan hosts de-escalation talks

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