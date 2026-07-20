I prezzi della benzina in Italia hanno superato i 2 euro al litro, raggiungendo livelli record. Nel frattempo, il prezzo del petrolio Brent è salito a circa 90,5 dollari al barile, e il gas è ai massimi da marzo. I dati ufficiali mostrano un incremento continuo dei costi dei carburanti nel paese.

Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. L'impennata del petrolio I prezzi del petrolio registrano un’impennata nelle contrattazioni asiatiche dopo la nuova ondata di attacchi lanciata dagli Stati Uniti contro l’Iran e sulla scia della notizia di nave in fiamme nello Stretto di Hormuz a nord-ovest dell’Oman (per cause ancora da chiarire). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Benzina da record, oltre i 2 euro in Italia. Petrolio, prezzi in salita: brent a 90,5 dollari. Gas ai massimi da marzo

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MERCATI IN SINTESI: Petrolio Record a 90 dollari. NFP peggiori dal 2010

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