ABBONATI A DAYITALIANEWS Terza seduta consecutiva in aumento per il greggio. Il mercato energetico registra una nuova accelerazione: il petrolio è in rialzo per il terzo giorno consecutivo, con un incremento superiore al 2,5%. Le quotazioni hanno riportato il greggio a livelli molto elevati: WTI oltre i 96 dollari al barile. Brent sopra i 98 dollari al barile. Un andamento che avvicina nuovamente il petrolio alla soglia psicologica dei 100 dollari al barile. La spinta delle tensioni in Medio Oriente. A sostenere l’aumento dei prezzi è soprattutto il clima di crescente instabilità in Medio Oriente, che sta alimentando le preoccupazioni sui possibili effetti sull’offerta globale di energia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Petrolio in forte rialzo: prezzi vicini ai 100 dollari al barile

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Il petrolio ritorna sopra i 100 - Morning Trading Show

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