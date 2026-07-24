Ogni giorno, senza saltarne uno, Edward, 87 anni, si veste elegante, con la camicia, esce dalla sua casa di Campi Bisenzio e percorre 10 chilometri per andare a trovare la moglie Annamaria, ospite da pochi mesi all’Rsa La Mimosa, gestita dal Consorzio Zenit. Quando fa più caldo usa l'auto, altrimenti preferisce muoversi a piedi, percorrendo cinque chilometri all’andata e cinque al ritorno, alla mattina e alla sera, nonostante l’età: «Così mi tengo in forma», racconta. Lei, colpita da un decadimento cognitivo sopraggiunto dopo una polmonite bilaterale, non riesce più a parlare, lui lo fa per lei, raccontandole scampoli di vita e ricordi, e le tiene compagnia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Edward e Annamaria, un amore senza fine: lui ogni giorno fa 10 chilometri per andare a darle la mano nella Rsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Snack club e Maturi manderanno un messaggio importante a tutto il web con questa hit, preparatevi!

Notizie e thread social correlati

Edward e Annamaria, un amore infinito. Ogni giorno 10 chilometri a piedi per andare a tenerle la mano nella RsaOgni giorno, per mesi, un uomo percorre 10 chilometri a piedi per raggiungere la residenza assistenziale dove si trova la donna amata.

“Oggi non si fa più l’amore. Abbiamo la gobba e la vista annebbiata, ci fa male la mano. Milano città insicura? Negli anni ’70 c’erano i cadaveri in strada ogni giorno”: la stoccata di Enrico BertolinoUn comico ha commentato il cambiamento nei comportamenti sociali, affermando che oggi non si fa più l’amore e descrivendo problemi fisici come gobba,...

Temi più discussi: L'amore continua in Rsa: l’87enne Edward ogni giorno percorre 10 chilometri a piedi per vedere la moglie; 10 km a piedi ogni giorno per tenere la mano alla moglie in Rsa; Presentazione del catalogo di Erik Saglia e inaugurazione de La Collezione vive a cielo aperto sul Rio Gambis.

Edward e Annamaria, un amore infinito. Ogni giorno 10 chilometri a piedi per andare a tenerle la mano nella Rsa x.com

Edward e Annamaria, un amore senza fine: lui ogni giorno fa 10 chilometri per andare a darle la mano nella RsaLei, colpita da un decadimento cognitivo sopraggiunto dopo una polmonite bilaterale, non riesce più a parlare. Lui, 87 anni, ogni giorno è da lei, raccontandole scampoli di vita e ricordi, e le tiene ... corrierefiorentino.corriere.it

Edward e Annamaria, un amore infinito. Ogni giorno 10 chilometri a piedi per andare a tenerle la mano nella RsaI due 87enni stanno insieme da 65 anni. Lui inglese, lei toscana: Non l’ho mai tradita e di questo sono felicissimo. Il personale de La Mimosa: Mai visto un marito così ... msn.com