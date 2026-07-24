Edward e Annamaria un amore senza fine | lui ogni giorno fa 10 chilometri per andare a darle la mano nella Rsa
Ogni giorno, senza eccezioni, un uomo di 87 anni percorre 10 chilometri per visitare la moglie, ospite da pochi mesi in una residenza assistenziale. Si veste con cura e lascia la sua casa a Campi Bisenzio, attraversando il tragitto quotidiano per stare accanto a lei. La visita rappresenta un gesto di affetto costante, che si ripete senza interruzioni da tempo.
Ogni giorno, senza saltarne uno, Edward, 87 anni, si veste elegante, con la camicia, esce dalla sua casa di Campi Bisenzio e percorre 10 chilometri per andare a trovare la moglie Annamaria, ospite da pochi mesi all’Rsa La Mimosa, gestita dal Consorzio Zenit. Quando fa più caldo usa l'auto, altrimenti preferisce muoversi a piedi, percorrendo cinque chilometri all’andata e cinque al ritorno, alla mattina e alla sera, nonostante l’età: «Così mi tengo in forma», racconta. Lei, colpita da un decadimento cognitivo sopraggiunto dopo una polmonite bilaterale, non riesce più a parlare, lui lo fa per lei, raccontandole scampoli di vita e ricordi, e le tiene compagnia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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