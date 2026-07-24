Edward e Annamaria un amore infinito Ogni giorno 10 chilometri a piedi per andare a tenerle la mano nella Rsa

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni giorno, per mesi, un uomo percorre 10 chilometri a piedi per raggiungere la residenza assistenziale dove si trova la donna amata. Nonostante il passare degli anni e il deterioramento della memoria, lui continua ad andare a trovarla, tenendole la mano. La donna si trova in una struttura per anziani, mentre il suo accompagnatore si muove con costanza e dedizione, senza mai mancare all’appuntamento quotidiano.

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Campi Bisenzio (Firenze), 24 luglio 2026 – Gli anni passano inesorabili, la mente si deteriora – tanto da dover ricorrere a una residenza per anziani – ma l’amore no, quello non si ossida, quello non decade. Quando è sentimento puro sfida il tempo e lo spazio. E la storia di Edward e Annamaria lo testimonia. Nozze di platino. La coppia di 87enni sta insieme da una vita: 65 anni. Le nozze di platino sono un traguardo che non a tutti è concesso. Una benedizione, quando la coppia è legata da un amore così solido da sfidare anche la precarietà del corpo. E infatti Edward non si è fatto scoraggiare dai problemi di Annamaria: da alcuni mesi lei è ospite della Rsa La Mimosa di Campi Bisenzio, gestita dal Consorzio Zenit; si trova lì perché un decadimento cognitivo ha iniziato a manifestarsi dopo una polmonite bilaterale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Edward e Annamaria, un amore infinito. Ogni giorno 10 chilometri a piedi per andare a tenerle la mano nella Rsa
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