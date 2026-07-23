Un comico ha commentato il cambiamento nei comportamenti sociali, affermando che oggi non si fa più l’amore e descrivendo problemi fisici come gobba, vista annebbiata e dolore alla mano. Ha paragonato la situazione attuale alla Milano degli anni ’70, ricordando che in quel periodo c’erano cadaveri per strada ogni giorno. Ha anche criticato l’uso del cellulare, sostenendo che ha segnato l’inizio di una deriva sociale.

“L’inizio della fine è stato quando ci hanno dato un cellulare in mano, non si fa nemmeno più l’amore. Abbiamo la gobba e la vista annebbiata, ci fa male la mano. Gli stessi effetti di quando sfogliavamo con passione le pagine di Postalmarket. Ma all’epoca almeno era più divertente”. Non usa mezzi termini Enrico Bertolino per diagnosticare i mali clinici della nostra iper-connessa modernità. È lucido, caustico e insofferente sulle pagine del quotidiano Il Giorno, in un’intervista che delinea i contorni del suo spettacolo “ Una serata di ordinaria ironia”, in scena al Castello Sforzesco con la regia di Massimo Navone. Sulla sua città, quella... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi non si fa più l’amore. Abbiamo la gobba e la vista annebbiata, ci fa male la mano. Milano città insicura? Negli anni ’70 c’erano i cadaveri in strada ogni giorno”: la stoccata di Enrico Bertolino

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