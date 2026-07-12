Il figlio denuncia | Malato di Alzheimer mio padre doveva andare nella Rsa

Un figlio ha denunciato che, nonostante il padre fosse malato di Alzheimer, doveva essere ricoverato in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e non poteva essere assistito a casa. Ha spiegato che prendersi cura di un genitore malato di Alzheimer a domicilio può essere difficile e solitario. Tuttavia, ha sottolineato che la legge prevede il ricovero in RSA come obbligo in questi casi.

Seguire i genitori malati a casa può diventare un’odissea, "perché ti senti solo. Ma questo accade perché non ti dicono che possono, anzi è dovuto per legge il ricovero in Residenze sanitarie assistite ". Mauro Merli ha attraversato la sua personale odissea due volte, prima con il padre fin dal 2017 malato di Alzheimer, e negli anni successivi con la madre, anch’essa affetta dalla stesa patologia. "La mia è una storia come tante alte altre. Ho visto persone piangere perché non arrivava il sollevatore a casa così da poter lavare il padre o la madre anziani e non più autosufficienti. Ti senti solo, vieni rimpallato da ufficio a ufficio, dagli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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