Un’indiscrezione pubblicata da “Dagospia” segnala la fine di un matrimonio dopo 26 anni. Si parla di un possibile divorzio tra un attore di 54 anni e la sua compagna, una ballerina di due anni più giovane. Secondo quanto riportato, i due si sarebbero lasciati, ma non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla separazione.

Amore al capolinea per Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti? Stando ad un’indiscrezione pubblicata da “Dagospia”, sembrerebbe di sì. L’attore 54enne e la ballerina di due anni più giovane si sarebbero lasciati. La decisione, maturata da tempo, sarebbe stata presa in modo consensuale e senza tensioni, con l’obiettivo di tutelare i due figli. Sposati dal 2000, i due ormai ex coniugi avrebbero deciso di percorrere strade diverse senza conflitti pubblici. Una scelta coerente con l’approccio sempre adottato dall’attore nei confronti della notorietà. In passato, infatti, Edoardo Leo aveva spiegato: “Non mi piace l’esibizionismo di molti... 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Edoardo Leo, l’indiscrezione: “Matrimonio finito dopo 26 anni”

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Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono lasciati: il matrimonio è finito dopo oltre vent'anni

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