Dopo 26 anni, Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono separati. La notizia, riportata da Dagospia, indica che la separazione è avvenuta in modo pacifico e consensuale. La coppia avrebbe preso questa decisione rispettando la famiglia e i figli, Francesco e Anita. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, e i dettagli sulla separazione non sono stati resi noti.

Una separazione che, stando a Dagospia, sarebbe stata maturata con serenità e di comune accordo, nel rispetto della famiglia e dei figli Francesco e Anita. Al momento, però, né l'attore, né la moglie hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche, mantenendo il low profile che ha sempre contraddistinto il loro rapporto. Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono conosciuti negli anni Novanta, per poi sposarsi nel 2000, costruendo una relazione durata oltre vent'anni. Dal loro matrimonio sono nati i due figli, sempre tenuti lontani dall'esposizione mediatica. In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera nel 2022, Edoardo Leo aveva dichiarato, in merito al suo essere particolarmente riservato sulla sua vita privata e familiare: «È una scelta a priori a cui tengo fede da sempre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Edoardo Leo e Laura Marafioti, il matrimonio sarebbe finito dopo 26 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Edoardo Leo e Laura Marafioti si separano dopo 24 anni: 2 figli e matrimonio dal 2000

Notizie e thread social correlati

Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono lasciati dopo 26 anni: l’indiscrezione sulla separazioneDopo 26 anni di matrimonio, si sarebbe conclusa la relazione tra un attore e la sua compagna.

Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono lasciati dopo più di vent’anniEdoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono separati dopo più di vent’anni di matrimonio.

Temi più discussi: Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono lasciati dopo più di vent’anni insieme; Edoardo Leo, nozze al capolinea con Laura Marafioti: l’indiscrezione sulla separazione (consensuale) per il bene dei figli; Edoardo Leo, matrimonio finito con Laura Marafioti: chi è la (ex) moglie; Edoardo Leo e Laura Marafioti si separano dopo vent’anni: la rottura pacifica per amore dei figli.

Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono lasciati: chi è la ex moglie dell'attore reddit

DOPO PIÙ DI VENT’ANNI SI È CONCLUSO IL MATRIMONIO TRA EDOARDO LEO E LAURA MARAFIOTI... x.com

Edoardo Leo e Laura Marafioti, il matrimonio sarebbe finito dopo 26 anniSecondo Dagospia, l'attore e regista romano e la moglie avrebbero deciso di separarsi in modo consensuale. Al momento nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati, da sempre molto riservati ... vanityfair.it

La storia d'amore di Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti nata 20 anni fa (e forse oggi al capolinea)Agli sgoccioli di questo luglio bollente il gossip ha sancito le sue nuove vittime: secondo un'indiscrezione di Dagospia, il matrimonio dell'attore Edoardo Leo con l'insegnante di danza e cantante Lau ... elle.com