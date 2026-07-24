Ederson voglia di Atalanta dopo la beffa United | si presenta in ritiro 5 giorni prima
Ederson si è presentato in ritiro con cinque giorni di anticipo rispetto al previsto, dopo che la trattativa con il Manchester United è sfumata all'ultimo momento, a causa delle visite mediche e della scelta dei Red Devils di puntare su altri giocatori. La decisione di arrivare prima sembra indicare la volontà di riprendersi l’ambiente e prepararsi al meglio per la nuova stagione. La cessione al club inglese non si è concretizzata, lasciando il portiere in attesa di sviluppi.
Ederson ha tanta voglia di riprendersi l'Atalanta dopo la beffa della trattativa con il Manchester United, sfumata davvero all'ultimo a causa delle visite mediche e dei Red Devils che hanno puntato su altri obiettivi. Lo dimostra il fatto che il brasiliano si è presentato già oggi a Zingonia, nonostante da programma dovesse tornare il 29 luglio., Cinque giorni d'anticipo per iniziare un nuovo capitolo nerazzurro, tanto che da sabato sarà già a disposizione di Maurizio Sarri dopo i test fisici. L'allenatore lo aveva definito "un pilastro" della nuova Atalanta e nel frattempo è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2031. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Ederson Atalanta DESTROYED Liverpool at Anfield | MAN UNITED TARGET
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