La settimana della verità L’Atalanta volta pagina Prima Giuntoli poi Sarri Ederson vola allo United

Notizia in breve

L'Atalanta sta affrontando una settimana decisiva con cambiamenti in vista. Dopo aver annunciato l’addio di Giuntoli, si attende il successore, mentre si discute anche del possibile arrivo di Sarri come nuovo allenatore. Nel frattempo, il portiere Ederson è stato ceduto allo United. La squadra si sta preparando a una svolta importante, con modifiche nel management e nello staff tecnico. La dirigenza sta definendo le operazioni di mercato e le strategie per la prossima stagione.