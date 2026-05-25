La settimana della verità L’Atalanta volta pagina Prima Giuntoli poi Sarri Ederson vola allo United
L'Atalanta sta affrontando una settimana decisiva con cambiamenti in vista. Dopo aver annunciato l’addio di Giuntoli, si attende il successore, mentre si discute anche del possibile arrivo di Sarri come nuovo allenatore. Nel frattempo, il portiere Ederson è stato ceduto allo United. La squadra si sta preparando a una svolta importante, con modifiche nel management e nello staff tecnico. La dirigenza sta definendo le operazioni di mercato e le strategie per la prossima stagione.
Settimana cruciale per il futuro prossimo dell’ Atalanta. La Dea si prepara a rivoluzionare il suo timone sportivo con l’arrivo come direttore sportivo di Cristiano Giuntoli, per cui si attende l’ufficialità, e la scelta del nuovo allenatore, con Maurizio Sarri in pole per riformare l’asse fiorentino del triennio d’oro a Napoli: tra il 2015 e il 2018, record di 91 punti conquistati. Il tecnico tra oggi e domani incontrerà il presidente laziale Claudio Lotito per affrontare il nodo del contratto biennale ancora vigente. Alta tensione tra i due, ma la Lazio per il dopo Sarri guarda con grande interesse proprio a Raffaele Palladino, a sua volta vincolato per la prossima stagione con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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