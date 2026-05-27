Il portiere Ederson si trasferisce dall’Atalanta al Manchester United. L’accordo tra le due squadre è stato raggiunto e il giocatore si appresta a lasciare l’Italia per approdare in Premier League. La trattativa ha visto il club inglese superare la Juventus e l’Atletico Madrid nella corsa per il portiere. L’affare dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore, segnando il primo grande acquisto del Manchester United nel mercato estivo.

Il Manchester United è vicinissimo a chiudere il primo grande acquisto della sua sessione estiva di calciomercato, assicurandosi le prestazioni sportive di Ederson. Secondo quanto rivelato dalle indiscrezioni giornalistiche diffuse da Sky Sports UK, la trattativa con l’ Atalanta è ormai giunta ai dettagli finali, sancendo il trasferimento del centrocampista brasiliano in Premier League a fronte di un investimento complessivo stimato attorno ai 45 milioni di euro. L’accelerazione decisiva dei dirigenti inglesi ha permesso di superare definitivamente la concorrenza internazionale dell’ Atletico Madrid, oltre a spegnere i radar della Juventus, club che aveva seguito a lungo e con grande interesse la crescita del calciatore classe 1999 durante la sua esperienza nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Ederson saluta l’Atalanta e vola in Premier League: il Manchester United beffa Juventus e Atletico Madrid

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