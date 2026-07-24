Ederson è tornato a Zingonia con cinque giorni d’anticipo | da sabato al lavoro con Sarri

Ederson è tornato a Zingonia cinque giorni prima del previsto, da sabato si è unito al lavoro con il tecnico. In precedenza, aveva avuto un accordo con il Manchester United, partecipato al Mondiale con il Brasile, e subito dopo si era verificato un problema con le visite mediche che aveva impedito il trasferimento. Successivamente, ha firmato un rinnovo di contratto con la sua attuale squadra.

Zingonia. Il Manchester United, l’accordo, il Mondiale con il Brasile, il giallo delle visite mediche e il trasferimento saltato. Poi, il rinnovo di contratto. E ora il rientro al Bortolotti, con cinque giorni d’anticipo. Dopo la firma fino al 2031, un’altra prova che Ederson ha in mente solo una cosa: l’ Atalanta. leggi anche. La firma Éderson-Atalanta, si va avanti insieme: la Dea annuncia il rinnovo di contratto. Il brasiliano è tornato al centro tecnico nerazzurro nella mattinata di venerdì 24 luglio: da programma sarebbe dovuto tornare il 29, ma ha richiesto personalmente di potersi mettere a disposizione già in anticipo. Richiesta che ovviamente la società ha accolto con grande piacere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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