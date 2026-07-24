Ederson è tornato a Zingonia con cinque giorni di anticipo rispetto al previsto, dopo che il trasferimento al Manchester United è stato respinto. La sua ripresa in allenamento è stata anticipata rispetto ai piani iniziali, segnando un cambio di scena per il calciatore e la squadra. La decisione di tornare prima è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi. La situazione si è evoluta dopo il rifiuto del club inglese di completare l’affare.

Fino a qualche settimana fa, nessuno si immaginava di vedere più immagini come questa, ma dopo il no del Manchester United al trasferimento è cambiato tutto. E l’Atalanta è stata svelta e brava nel cambiare le carte in tavola e rinnovargli il contratto fino al 2031. Oggi, dopo il rientro dal Mondiale americano giocato col Brasile, Ederson è tornato a Zingonia per cominciare la sua quinta stagione con la maglia della Dea. Cinque, come i giorni di anticipo con i quali il centrocampista si è presentato al centro sportivo Bortolotti: la richiesta è arrivata proprio dal calciatore, sottolineando la grande voglia di tornare a Bergamo e di mettersi subito a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Atalanta, Ederson riparte di slancio: torna a Zingonia con 5 giorni di anticipio

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ATALANTA, SALTA EDERSON ALLO UNITED! Ecco il perché in ogni minimo dettaglio Ed ora che si fa

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