Ecco la mia Top 5 momenti cringe dell’Odissea di Nolan

Un utente ha condiviso la propria classifica dei cinque momenti più imbarazzanti dell’Odissea di Nolan. La discussione sottolinea come la fedeltà al testo originale non sia un criterio per valutare un film, evidenziando che alcune trasposizioni rimangono opere di successo pur discostandosi dall’originale. La riflessione si concentra sul rapporto tra adattamento e creatività, senza giudizi di valore specifici sui singoli passaggi del film.

di Andrea Spinelli Certo. La fedeltà filologica all’opera scritta non è un criterio valido per giudicare un film. Sono nati capolavori da trasposizioni fedelissime ma anche da rivisitazioni che si discostavano dall’originale in modo scioccante. Tuttavia resta sul campo una domanda legittima. Perché mai mettere le mani sulla più meravigliosa, selvaggia, ipnotica, puerile e divertente storia mai scritta, per farne soltanto l’ennesimo, ridondante, cupo, gargantuesco film di Christopher Nolan? L’Ulisse di Nolan è il tipico eroe nolaniano: mentalmente travagliato, turbato dai sensi di colpa, ma emotivamente piatto e del tutto privo di senso dell’umorismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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