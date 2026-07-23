Elon Musk ha annunciato che il suo strumento di generazione video, Grok Imagine, potrebbe produrre un lungometraggio ispirato all’Odissea di Omero entro la fine del 2026. La promessa è di realizzare un’intera “Odissea” utilizzando l’intelligenza artificiale, senza ricorrere al cinema tradizionale. Musk ha dichiarato che questa sarà la sua “odissea” personale con l’AI, superando anche le produzioni cinematografiche di registi come Nolan.

Elon Musk rilancia la sfida tra intelligenza artificiale e cinema tradizionale. Il patron di xAI ha annunciato che Grok Imagine, lo strumento di generazione video sviluppato dalla sua azienda, potrebbe essere in grado di creare un lungometraggio completo ispirato all’ Odissea di Omero entro la fine del 2026. L’idea è nata dopo la diffusione online di una breve sequenza realizzata con il modello di intelligenza artificiale: un video di circa tre minuti che mostrava una scena narrativa generata interamente attraverso Grok Imagine. Il risultato ha attirato l’attenzione di Musk, che ha rilanciato il contenuto promettendo un progetto molto più ambizioso: trasformare una delle opere più celebri della letteratura mondiale in un film prodotto dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Altro che Nolan, farò la mia Odissea tutta con l’AI entro la fine dell’anno”: la promessa di Elon Musk scuote Hollywood

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