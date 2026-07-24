Il 22 luglio sono state assegnate le nuove Medaglie Fields! Forse non ricordate che cosa sono? Qualcuno le considera l’equivalente del Nobel per la matematica, anche se forse un parente più vicino al Nobel sarebbe il Premio Abel. Le Medaglie Fields vengono assegnate ogni quattro anni, in occasione del Congresso Internazionale dei Matematici. Una grande differenza rispetto agli altri premi è il limite di età per i vincitori: non devono aver compiuto quarant’anni prima dell’anno del congresso. È un limite particolarmente scomodo per i matematici trentanovenni (e odioso per i quarantunenni), ma ha una sua ragione: la medaglia vuole essere un impulso più che una celebrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco i quattro vincitori delle medaglie Fields 2026. E non dite: chi se ne frega!

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TALENT FEST 2026 | National Biggest Kids Competitions

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Congratulazioni a Yu Deng (e agli altri vincitori della Medaglia Fields di quest'anno)! reddit

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