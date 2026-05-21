In Italia si registra un aumento consistente di giovani che si presentano alle prove di ammissione nelle scuole militari. Questa crescita si verifica mentre alcuni settori politici e mediatici continuano a criticare le spese militari e le scelte di difesa del paese. La risposta della giovane generazione si manifesta attraverso la volontà di intraprendere percorsi legati alle forze armate, in contrasto con le critiche diffuse. I dati ufficiali mostrano un incremento delle candidature rispetto all’anno precedente.

Roma, 21 mag – Mentre il circo mediatico-politico della sinistra in servizio permanente effettivo continua a versare lacrime di coccodrillo sul bilancio della Difesa, la gioventù italiana risponde nell’unico modo possibile: con i fatti. I dati sulle iscrizioni ai licei delle nostre Scuole Militari – dalla storica Nunziatella di Napoli alla Teulié di Milano, passando per il Morosini di Venezia e la Douhet di Firenze – parlano chiaro. Siamo di fronte a un vero e proprio boom di domande, un assalto ai bandi di concorso che certifica una fame di rigore, identità e amor patrio che la retorica progressista non è riuscita a spegnere. I numeri del concorso – per la Nunziatella di Napoli in particolare – non lasciano fraintendimenti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Boom di aspiranti allievi delle scuole militari: è l’Italia che se ne frega dei disarmisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Manuel Agnelli striglia la sinistra: “Chi se ne frega delle primarie. Ai ragazzi servono una visione e un futuro, non le elezioni domani”. Su La7“L’unico modo di fare veramente pressione è di essere fisicamente in piazza, come è successo con le ultime manifestazioni, che infatti, guarda caso,...

Chi se ne frega se il Catania vince: il Benevento deve prendersi la B perchè è la più forteTempo di lettura: 2 minutiIl Catania ha vinto, non ci sarà alcuna festa domani a prescindere ma, a questo punto, conviene fare un distinguo...