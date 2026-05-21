Boom di aspiranti allievi delle scuole militari | è l’Italia che se ne frega dei disarmisti
In Italia si registra un aumento consistente di giovani che si presentano alle prove di ammissione nelle scuole militari. Questa crescita si verifica mentre alcuni settori politici e mediatici continuano a criticare le spese militari e le scelte di difesa del paese. La risposta della giovane generazione si manifesta attraverso la volontà di intraprendere percorsi legati alle forze armate, in contrasto con le critiche diffuse. I dati ufficiali mostrano un incremento delle candidature rispetto all’anno precedente.
Roma, 21 mag – Mentre il circo mediatico-politico della sinistra in servizio permanente effettivo continua a versare lacrime di coccodrillo sul bilancio della Difesa, la gioventù italiana risponde nell’unico modo possibile: con i fatti. I dati sulle iscrizioni ai licei delle nostre Scuole Militari – dalla storica Nunziatella di Napoli alla Teulié di Milano, passando per il Morosini di Venezia e la Douhet di Firenze – parlano chiaro. Siamo di fronte a un vero e proprio boom di domande, un assalto ai bandi di concorso che certifica una fame di rigore, identità e amor patrio che la retorica progressista non è riuscita a spegnere. I numeri del concorso – per la Nunziatella di Napoli in particolare – non lasciano fraintendimenti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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