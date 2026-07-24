ecco come panama fa scacco matto alla cina

Non è uno smacco, ma poco ci manca. Il piccolo Stato di Panama si dimostra un po’ più scaltro della potente corazzata cinese. Al centro, nemmeno a dirlo, la gestione del canale di Panama, che con Hormuz chiuso è ormai a tutti gli effetti l’infrastruttura marittima più importante del mondo. Come noto, da quando le concessioni relative agli scali portuali di Balboa e Cristobal sono state tolte dalle mani del colosso cinese Ck Hutchinson, per mezzo di una sentenza della Corte suprema panamense, tra Pechino e il paese sudamericano è cominciata une lenta guerra di trincea. La quale, alla fine, non ha portato a grandi ribaltoni. Vale a dire che oggi le concessioni sono ancora saldamente nelle mani delle autorità panamensi. 🔗 Leggi su Formiche.net

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