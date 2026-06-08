Un film verrà pubblicato in VHS, un supporto ormai quasi scomparso. La pellicola sarà disponibile in formato analogico, sfidando le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale. La scelta di riproporre il formato tradizionale evidenzia una volontà di preservare il supporto cinematografico storico. La distribuzione avverrà attraverso canali specializzati, senza annunci di distribuzione digitale o streaming. La notizia riguarda esclusivamente l’uscita del film in VHS, senza dettagli sui contenuti o sui soggetti coinvolti.

E se vi dicessimo che il VHS non è da tenere in cantina per sempre? Si divincola dalla polvere un supporto cinematografico che abbiamo amato e che ha accompagnato i cinefili millennials per anni, prima dell’avvento del DVD. Oggi, proprio quel supporto, ormai vintage, sta tornare. Un regista sceglie il VHS per un lungometraggio. Cosa significa per l’era in cui siamo? vediamo i dettagli di questo evento ‘storico’. Un restyling per l’era digitale. C’è stato un tempo in cui “da dritto a VHS” era un insulto, codice per film in gran parte terribili fatti per quasi nulla ma con copertine selvaggiamente promettenti. Oggi, non è nemmeno una cosa. I nastri VHS sono stati sostituiti da DVD e alla fine in streaming. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Uscirà un film in VHS. Ecco come il cinema fa scacco matto all’ intelligenza artificiale

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