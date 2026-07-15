La Commissione europea ha adottato il regolamento Buy European, che mira a escludere le imprese cinesi dagli appalti pubblici nell’Unione. La norma si basa sul principio di reciprocità, impedendo alle aziende di Paesi terzi senza accordi di pari trattamento di partecipare alle gare europee. Questa mossa rappresenta un intervento diretto contro la concorrenza sleale proveniente dalla Cina nel settore degli appalti pubblici.

Una vera e propria zampata, al fine di escludere le imprese cinesi dagli appalti pubblici. Il Buy European è lo strumento normativo con cui la Commissione europea adotta un atteggiamento che tenga fuori dalle gare i Paesi terzi che non danno reciprocità all’Europa. Appare di tutta evidenza che il candidato numero uno sia la Cina. Per cui il prossimo Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea relativo al periodo 2028-2034, dovrebbe contenere una clausola che favorisca le imprese europee nell’assegnazione degli appalti sostenuti con risorse o garanzie comunitarie. Entrando nel dettaglio, la proposta prevede una sorta di “preferenza... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Concorrenza sleale, ecco lo scacco Ue alla Cina sugli appalti pubblici

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